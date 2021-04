Covid Italia: 342 morti, oggi 23 aprile. E 14.761 nuovi positivi (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 342 (meno 18 rispetto a ieri) i decessi per coroinavirus, in tutt'Italia, oggi 23 aprile 2021. E sono 14.761 i nuovi casi di Covid-19, circa 1.500 in meno rispetto a ieri, con 315mila tamponi (-50mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra un tasso di positivita' al 4,7% (+0,2%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 342 (meno 18 rispetto a ieri) i decessi per coroinavirus, in tutt'232021. E sono 14.761 icasi di-19, circa 1.500 in meno rispetto a ieri, con 315mila tamponi (-50mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra un tasso dita' al 4,7% (+0,2%) L'articolo proviene da Firenze Post.

