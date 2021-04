Covid India, nuovo record mondiale contagi: 332.730 in 24 ore (Di venerdì 23 aprile 2021) nuovo record mondiale di contagi da coronavirus in India. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.730 casi, portando il totale a oltre 16 milioni. E’ il secondo giorno consecutivo che l’India registra questo primato: ieri i casi erano stati poco meno di 315mila. Le vittime delle ultime 24 ore sono 2.263, per un totale dall’inizio della pandemia di 186.920 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)dida coronavirus in. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.730 casi, portando il totale a oltre 16 milioni. E’ il secondo giorno consecutivo che l’registra questo primato: ieri i casi erano stati poco meno di 315mila. Le vittime delle ultime 24 ore sono 2.263, per un totale dall’inizio della pandemia di 186.920 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid, India: record mondiale di casi Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, ... 186.920 dall'inizio della pandemia di Covid. Intanto continua l'...

Covid: India, 13 pazienti muoiono in incendio ospedale a Mumbai Tredici pazienti con Covid - 19 sono morti stamattina in un incendio scoppiato in un ospedale alla periferia di Mumbai (ex Bombay), la più grande città dell'India. "Diciassette pazienti erano nell'unità di terapia ...

Covid: India, 13 pazienti muoiono in incendio ospedale a Mumbai - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid, picco mondiale in India: oltre 330mila in 24 ore Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il picco mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Impennata anche del numero di morti, 2 ...

India, incendio in ospedale: strage di pazienti Covid Il coronavirus sta piegando il subcontinente. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.730 contagi, portando il totale a oltre 16 milioni. E' il secondo giorno consecutivo che l'India registra ...

