Covid: India, 13 pazienti muoiono in incendio ospedale a Mumbai (Di venerdì 23 aprile 2021) Tredici pazienti con Covid - 19 sono morti stamattina in un incendio scoppiato in un ospedale alla periferia di Mumbai (ex Bombay), la più grande città dell'India. "Diciassette pazienti erano nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Tredicicon- 19 sono morti stamattina in unscoppiato in unalla periferia di(ex Bombay), la più grande città dell'. "Diciassetteerano nell'...

