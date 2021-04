Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 23 aprile 2021: 2.304 nuovi positivi e 57 morti. Diminuiscono i ricoveri (Di venerdì 23 aprile 2021) Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 23 aprile. I nuovi positivi sono 2.304 e 57 morti. A fronte di 46.840 tamponi effettuati (di cui 30.166 molecolari e 16.674 antigenici), sono 2.304 i nuovi ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021)in, ildi23. Isono 2.304 e 57. A fronte di 46.840 tamponi effettuati (di cui 30.166 molecolari e 16.674 antigenici), sono 2.304 i...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: Lombardia lunedì ufficialmente in zona gialla #covid - fattoquotidiano : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - infoitinterno : Covid, Fontana: Lombardia lunedì ufficialmente in zona gialla - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid, in Lombardia 2.304 nuovi casi su 46.840 tamponi -