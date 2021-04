Covid, in Lombardia 46.850 tamponi e 2.304 positivi: a Bergamo 236 nuovi casi (Di venerdì 23 aprile 2021) A fronte di 46.840 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi in Lombardia (4,9%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-167). I guariti/dimessi sono 3.545. I decessi delle ultime 24 ore sono 57. I dati di venerdì 23 aprile: – i tamponi effettuati: 46.840 (di cui 30.166 molecolari e 16.674 antigenici) totale complessivo: 9.171.176 – i nuovi casi positivi: 2.304 (di cui 97 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 702.119 (+3.545), di cui 4.221 dimessi e 697.898 guariti – in terapia intensiva: 644 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.185 (-167) – i decessi, totale complessivo: 32.569 (+57) I nuovi casi per provincia: Milano: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) A fronte di 46.840effettuati, sono 2.304 iin(4,9%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-167). I guariti/dimessi sono 3.545. I decessi delle ultime 24 ore sono 57. I dati di venerdì 23 aprile: – ieffettuati: 46.840 (di cui 30.166 molecolari e 16.674 antigenici) totale complessivo: 9.171.176 – i: 2.304 (di cui 97 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 702.119 (+3.545), di cui 4.221 dimessi e 697.898 guariti – in terapia intensiva: 644 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.185 (-167) – i decessi, totale complessivo: 32.569 (+57) Iper provincia: Milano: ...

