Covid, in Liguria 370 nuovi casi e 10 decessi. Toti: “Da lunedì la regione in zona gialla. Riaprono i teatri, presenze al 70% nelle scuole” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il direttore della Prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi: "Grazie alla vaccinazione, la Liguria ha dimezzato i casi di Covid attesi negli over 80, con il 49% di positivi in meno rispetto a quelli che si potevano prevedere vista la circolazione del virus nelle altre fasce d'età, pari a oltre 2.700 casi evitati” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 aprile 2021) Il direttore della Prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi: "Grazie alla vaccinazione, laha dimezzato idiattesi negli over 80, con il 49% di positivi in meno rispetto a quelli che si potevano prevedere vista la circolazione del virusaltre fasce d'età, pari a oltre 2.700evitati”

