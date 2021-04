Covid: in India sanità al collasso. A Delhi manca l’ossigeno negli ospedali (Di venerdì 23 aprile 2021) L’India è diventato il nuovo fronte della lotta mondiale contro la pandemia dopo un aumento verticale dei nuovi casi di Covid-19, che ha portato in pochi giorni il sistema sanitario di molte città al collasso. “SOS – Meno di un’ora di forniture di ossigeno” è l’allarme lanciato stamattina su Twitter dal Max Smart Hospital e dal Max Hospital Saket di Delhi, chiedendo l’invio urgente di ossigeno per i pazienti di Covid-19 ricoverati, uno dei diversi appelli lanciati nelle ultime ore da strutture e operatori sanitari sui social, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Max Healthcare, che opera 12 ospedali e 5 centri sanitari nel paese, ha poi aggiunto che i due ospedali hanno successivamente ricevuto ossigeno, ma solo per altre due ore. Già lunedì scorso ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) L’è diventato il nuovo fronte della lotta mondiale contro la pandemia dopo un aumento verticale dei nuovi casi di-19, che ha portato in pochi giorni il sistema sanitario di molte città al. “SOS – Meno di un’ora di forniture di ossigeno” è l’allarme lanciato stamattina su Twitter dal Max Smart Hospital e dal Max Hospital Saket di, chiedendo l’invio urgente di ossigeno per i pazienti di-19 ricoverati, uno dei diversi appelli lanciati nelle ultime ore da strutture e operatori sanitari sui social, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Max Healthcare, che opera 12e 5 centri sanitari nel paese, ha poi aggiunto che i duehanno successivamente ricevuto ossigeno, ma solo per altre due ore. Già lunedì scorso ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, picco mondiale in India: oltre 330mila in 24 ore #covid - Agenzia_Italia : Il Covid dilaga in India: nuovo record mondiale di contagi - Agenzia_Ansa : #Covid: #India, 13 pazienti muoiono nell'incendio di un ospedale a #Mumbai - framontesanto84 : RT @HuffPostItalia: Il 'modello India' finisce con i cadaveri bruciati in strada - PaolaTacconi : RT @PaoloMaddalenaA: Si apprende che il #PonteMorandi, in 21 anni di gestione privata, non ha pressoché avuto manutenzione, mentre gli azio… -