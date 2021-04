Covid, in arrivo il vaccino tedesco CureVac: cosa bisogna sapere (Di venerdì 23 aprile 2021) In arrivo il quinto vaccino anti Covid: si tratta del CureVac, un vaccino prodotto dall’omonima azienda farmaceutica tedesca in collaborazione con Bayer. È un siero che si basa sulla piattaforma Rna messaggero, la stessa dei vaccini Pfizer-Biontech e Moderna. Questo tipo di vaccino potrà essere aggiornato rapidamente nel caso vengano scoperte nuove varianti del virus. cosa c’è da sapere sul vaccino CureVac Entro la fine dell’anno verranno prodotte fino a 300 milioni di dosi, per arrivare al miliardo nel 2022. Lo rende noto l’amministratore delegato di CureVac Franz Werner Hass. Il siero sarà probabilmente disponibile a fine maggio, una volta ottenuto il via libera da parte dell’Ema. In Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Inil quintoanti: si tratta del, unprodotto dall’omonima azienda farmaceutica tedesca in collaborazione con Bayer. È un siero che si basa sulla piattaforma Rna messaggero, la stessa dei vaccini Pfizer-Biontech e Moderna. Questo tipo dipotrà essere aggiornato rapidamente nel caso vengano scoperte nuove varianti del virus.c’è dasulEntro la fine dell’anno verranno prodotte fino a 300 milioni di dosi, per arrivare al miliardo nel 2022. Lo rende noto l’amministratore delegato diFranz Werner Hass. Il siero sarà probabilmente disponibile a fine maggio, una volta ottenuto il via libera da parte dell’Ema. In Italia ...

