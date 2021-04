Covid, il governo punta a 500mila vaccinazioni entro fine aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Si parte con l'obiettivo delle circa 340mila vaccinazioni anti - Covid dell'inizio della prossima settimana per arrivare al traguardo delle circa 500mila somministrazioni entro la fine di aprile. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) Si parte con l'obiettivo delle circa 340milaanti -dell'inizio della prossima settimana per arrivare al traguardo delle circasomministrazioniladi. ...

Advertising

CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - rtl1025 : ???? Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal #coronavirus. La decisione del g… - ignaziocorrao : Nessuno penalizzi il #sud!Il #RecoveryPlan dovrebbe servire a colmare le grandi perdite causate dal #covid che hann… - ILPATRIOTA9 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il governo punta a 500mila vaccinazioni entro fine aprile #Coronavirus - rosarioT1970 : RT @Emagorno: #Covid in #Calabria la situazione peggiora il Governo non resti indifferente ?? -