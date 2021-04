COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | la mappa dei contagi in Irpinia

Advertising

napolista : Campania, il bollettino Covid: 1.970 positivi, tasso al 10% Oltre 19 mila tamponi processati, stabile la pressione… - GIUSPEDU : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (22 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - GIUSPEDU : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento??… - cilentonotizie : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento??… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Covid, in Campania 1970 nuovi positivi e 49 decessi - -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Coronavirus in Italia, ildi venerdì 23 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe ......Regione Sono 124 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi ... I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40, mentre quelli in repartirestano 319. "I ...Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.970 positivi su 19.653 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.970 positivi al ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...