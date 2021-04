Covid, i piani delle aziende italiane per produrre anche i vaccini a Rna. E l’obiettivo del governo dell’autonomia vaccinale (Di venerdì 23 aprile 2021) Due aziende laziali Reithera e Takis delineano i possibili scenari per il loro inserimento nella filiera dei vaccini Covid basati sull’avanzata tecnologia Rna. La preferenza espressa per questo tipo di vaccini dalla presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, preannuncia un aumento della loro domanda e delle opportunità di collaborazione inter-aziendale per ampliarne la produzione. A metà aprile l’esecutivo di Bruxelles ha annunciato un nuovo contratto col colosso americano Pfizer, licenziataria del vaccino Rna messaggero della tedesca Biontech. Nel secondo trimestre 2021 gli Stati membri potranno contare su 50 milioni di dosi in più. Un ulteriore negoziato garantirà 1,8 miliardi di dosi aggiuntive nel biennio 2022-2023. Biontech e la connazionale Curevac controllano circa il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Duelaziali Reithera e Takis delineano i possibili scenari per il loro inserimento nella filiera deibasati sull’avanzata tecnologia Rna. La preferenza espressa per questo tipo didalla presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, preannuncia un aumento della loro domanda eopportunità di collaborazione inter-aziendale per ampliarne la produzione. A metà aprile l’esecutivo di Bruxelles ha annunciato un nuovo contratto col colosso americano Pfizer, licenziataria del vaccino Rna messaggero della tedesca Biontech. Nel secondo trimestre 2021 gli Stati membri potranno contare su 50 milioni di dosi in più. Un ulteriore negoziato garantirà 1,8 miliardi di dosi aggiuntive nel biennio 2022-2023. Biontech e la connazionale Curevac controllano circa il ...

Advertising

PBPcalcio : Nel comunicato ufficiale si parla di “contributo una tantum di 3,5 miliardi di euro” che i club fondatori riceveran… - AntoVitiello : Nel comunicato si legge: 'In cambio del loro impegno, i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a… - martsxo1 : RT @combatp0p: noi: vogliamo semplicemente vivere normalmente covid ft franco126: saltano in aria i piani come tappi di champagne - Fantaliz837 : @Peter_Italy Se ti viene una bronchite e la cura a tachipirina, come pensi che evolverà il quadro clinico. La Covid… - anabiagioniii : RT @combatp0p: noi: vogliamo semplicemente vivere normalmente covid ft franco126: saltano in aria i piani come tappi di champagne -