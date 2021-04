Covid, Giappone dichiara nuovo stato di emergenza a tre mesi dalle Olimpiadi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo, per provare a frenare l'aumento dei contagi, arriva quando mancano solo tre mesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilhato und'per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo, per provare a frenare l'aumento dei contagi, arriva quando mancano solo tre...

Advertising

Corriere : Contagi in crescita, casi positivi tra gli atleti già vaccinati: Olimpiadi di Tokyo sempre più a rischio - RaiNews : In Giappone imminente un nuovo stato di emergenza #Covid #India #coronavirus - TgLa7 : #Covid: in #Giappone nuovo stato d'emergenza a tre mesi dalle #Olimpiadi - DaniloServadei : Ufficiale il nuovo stato di emergenza in #Giappone che durerà fino all'11 Maggio per prevenire la diffusione del co… - bassi_danilo : RT @ultimenotizie: Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal coronavirus. La decisione del governo arr… -