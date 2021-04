Covid: ‘giallo’ centri commerciali, da testo dl in GU sparisce riapertura weekend (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – E’ giallo sulle riaperture dei centri commerciali, fissati a metà maggio nelle bozze del dl che disegna la ‘roadmap’ sulle riaperture ma poi sparito dal testo pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nel decreto ‘bollinato’, infatti -23 pagine totali- non si fa alcun accenno ai centri commerciali, come nelle bozze circolate negli ultimi giorni. Risultato: resta in vigore la misura contenuta nei precedenti provvedimenti, che stabiliva la chiusura il sabato e la domanica e, più in generale, nei festivi e prefestivi. Un cambio di rotta che sta creando parecchi malumori tra gli addetti ai lavori: sul piede di guerra Coop e Federdistribuzione, ma anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha criticato duramente il cambio in corsa, “uno schiaffo al buonsenso, al lavoro, alla libertà, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – E’ giallo sulle riaperture dei, fissati a metà maggio nelle bozze del dl che disegna la ‘roadmap’ sulle riaperture ma poi sparito dalpubblicato in Gazzetta ufficiale. Nel decreto ‘bollinato’, infatti -23 pagine totali- non si fa alcun accenno ai, come nelle bozze circolate negli ultimi giorni. Risultato: resta in vigore la misura contenuta nei precedenti provvedimenti, che stabiliva la chiusura il sabato e la domanica e, più in generale, nei festivi e prefestivi. Un cambio di rotta che sta creando parecchi malumori tra gli addetti ai lavori: sul piede di guerra Coop e Federdistribuzione, ma anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha criticato duramente il cambio in corsa, “uno schiaffo al buonsenso, al lavoro, alla libertà, ...

