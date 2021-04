Covid Fvg, oggi 124 contagi e 10 morti: bollettino 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 124 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ore sono stati 5.198 con una percentuale di positività del 2, 1%, mentre sui 599 test rapidi antigenici è stata del 2,5%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40, mentre quelli in reparti Covid restano 319. “I decessi complessivamente ammontano a 3.645, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.938 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia” spiega il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “I totalmente guariti sono 86.564, i clinicamente guariti 5.209, mentre le persone in isolamento scendono a 8.272. Dall’inizio della pandemia – prosegue ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 124 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 23. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10. I tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ore sono stati 5.198 con una percentuale di positività del 2, 1%, mentre sui 599 test rapidi antigenici è stata del 2,5%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40, mentre quelli in repartirestano 319. “I decessi complessivamente ammontano a 3.645, con la seguente suddivisione territoriale: 772 a Trieste, 1.938 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia” spiega il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “I totalmente guariti sono 86.564, i clinicamente guariti 5.209, mentre le persone in isolamento scendono a 8.272. Dall’inizio della pandemia – prosegue ...

Advertising

borghi_claudio : @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - lucarango88 : ??#FVG #Covid_19 #23aprile 109 casi su 5.198 molecolari (2,1%) e 15 casi su 599 (2,5%): 124 in totale. I guariti s… - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 124 contagi e 10 morti: bollettino 23 aprile: I dati della Regione - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 124 casi su 5.797 test, 10 decessi. In terapia intensiva 40 degenti, in area medica 319 #ANSA - enrica_emme : RT @messveneto: In Fvg 124 nuovi casi e 10 decessi. Maestra dell’asilo positiva al Covid, 150 bambini in quarantena a Roveredo. Riccardi: t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg Covid Italia, bollettino oggi 23 aprile ...in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al Covid ... Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I ...

Lo stadio Friuli riapre i cancelli: sarà hub vaccinale Riccardi ha ricordato l'imminente visita a Gemona del commissario straordinario all'emergenza Covid, Figliuolo, in programma lunedì a pochi giorn i dall'anniversario del terremoto del 1976. Riccardi ...

Covid: Fvg, 210 nuovi casi su 7442 test e tamponi; 9 decessi Agenzia ANSA Coronavirus, ultime notizie in Italia In Fvg 124 casi su 5.797 test, 10 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al Covid 19, pari al 2,13 per cento. Di queste, 109 sono state ...

Covid Fvg, oggi 124 contagi e 10 morti: bollettino 23 aprile Sono 124 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ...

...in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al... Lo comunica in una nota il vicegovernatore delcon delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I ...Riccardi ha ricordato l'imminente visita a Gemona del commissario straordinario all'emergenza, Figliuolo, in programma lunedì a pochi giorn i dall'anniversario del terremoto del 1976. Riccardi ...In Fvg 124 casi su 5.797 test, 10 decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al Covid 19, pari al 2,13 per cento. Di queste, 109 sono state ...Sono 124 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ...