Covid: Formigoni, ‘la mia sanità avrebbe resistito meglio, ma Maroni ha distrutto tutto’ (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr.(Adnkronos) – “La sanità di Formigoni avrebbe resistito molto meglio a questa pandemia”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex senatore Roberto Formigoni che, dopo l’uscita del suo libro ‘Una storia popolare’, commenta i fatti avvenuti in Lombardia durante la pandemia.“Mi sembra che attualmente la campagna vaccinale in Lombardia stia andando molto bene -osserva-; la Lombardia vaccina oggi già un numero di persone superiore alla quota che le è stata assegnata per arrivare alle 500mila unità, dunque la sta superando molto bene”. E aggiunge: “Io farò la prima vaccinazione il 3 maggio”. Tuttavia le cose, specie all’inizio della campagna e ancor più all’inizio dell’emergenza pandemica, non sono andate sempre bene: “Il tema sanitario lombardo, quando è arrivata la pandemia, lo ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr.(Adnkronos) – “Ladimoltoa questa pandemia”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex senatore Robertoche, dopo l’uscita del suo libro ‘Una storia popolare’, commenta i fatti avvenuti in Lombardia durante la pandemia.“Mi sembra che attualmente la campagna vaccinale in Lombardia stia andando molto bene -osserva-; la Lombardia vaccina oggi già un numero di persone superiore alla quota che le è stata assegnata per arrivare alle 500mila unità, dunque la sta superando molto bene”. E aggiunge: “Io farò la prima vaccinazione il 3 maggio”. Tuttavia le cose, specie all’inizio della campagna e ancor più all’inizio dell’emergenza pandemica, non sono andate sempre bene: “Il tema sanitario lombardo, quando è arrivata la pandemia, lo ha ...

