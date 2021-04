Covid: Formigoni, 'la mia sanità avrebbe resistito meglio, ma Maroni ha distrutto tutto' (2) (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Per fare un esempio, "un medico mi ha rivelato che già a metà ottobre del 2019, quindi sei mesi prima che arrivasse la pandemia, aveva visto tra i suoi pazienti due casi di polmonite insoliti, che non sapeva bene come curare". Ecco "se ci fossero stati i gruppi che io avevo formato, sarebbero stato possibile individuare anche gli altri e i medici avrebbero potuto lanciato prima l'allarme, evitando di arrivare quando ormai era troppo tardi". Invece, "la Lombardia si è trovata totalmente impreparata" a fronteggiare l'emergenza, perché ormai "la sanità territoriale era pressoché inesistente". Eppure, ricorda Formigoni, "la mia sanità territoriale era stata premiata come eccellenza e per tanti anni è stata ai primi posti delle classifiche nazionali e internazionali per la forza dei nostri ospedali e della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Per fare un esempio, "un medico mi ha rivelato che già a metà ottobre del 2019, quindi sei mesi prima che arrivasse la pandemia, aveva visto tra i suoi pazienti due casi di polmonite insoliti, che non sapeva bene come curare". Ecco "se ci fossero stati i gruppi che io avevo formato, sarebbero stato possibile individuare anche gli altri e i mediciro potuto lanciato prima l'allarme, evitando di arrivare quando ormai era troppo tardi". Invece, "la Lombardia si è trovata totalmente impreparata" a fronteggiare l'emergenza, perché ormai "laterritoriale era pressoché inesistente". Eppure, ricorda, "la miaterritoriale era stata premiata come eccellenza e per tanti anni è stata ai primi posti delle classifiche nazionali e internazionali per la forza dei nostri ospedali e della ...

