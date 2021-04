**Covid: Fontana, 'da lunedì Lombardia in zona gialla, aspettiamo ufficialità'** (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Non è ancora ufficiale ma da lunedì la Lombardia dovrebbe essere in zona gialla. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. "I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po' della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma", afferma il presidente. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Non è ancora ufficiale ma daladovrebbe essere in. Lo ha detto il presidente di RegioneAttilio, a margine della visita all'hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti. "I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Daindovremmo riavere un po' della nostra libertà e rientrare in, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma", afferma il presidente.

