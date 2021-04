Covid, Figliuolo: “A maggio 15 milioni di dosi di vaccino” (Di venerdì 23 aprile 2021) In arrivo a maggio 15 milioni di dosi di vaccino anti-Covid: lo ha garantito, a margine della visita a un centro vaccinale di Matera, il Commissario all’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo Francesco Paolo Figliuolo (foto esercito.difesa.it)Le prime fibrillazioni nella maggioranza che sostiene il governo, con i Ministri leghisti che non hanno votato in Consiglio dei Ministri il Decreto sulle riaperture per protesta contro la proroga del coprifuoco alle 22, e non differito alle 23 come invocato dai Presidenti delle Regioni, non sembra aver avuto ripercussioni sulla campagna vaccinale: infatti, il giudizio del Commissario all’Emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, esternato a margine della visita a un centro vaccinale a Matera, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) In arrivo a15didianti-: lo ha garantito, a margine della visita a un centro vaccinale di Matera, il Commissario all’Emergenza Francesco PaoloFrancesco Paolo(foto esercito.difesa.it)Le prime fibrillazioni nellaranza che sostiene il governo, con i Ministri leghisti che non hanno votato in Consiglio dei Ministri il Decreto sulle riaperture per protesta contro la proroga del coprifuoco alle 22, e non differito alle 23 come invocato dai Presidenti delle Regioni, non sembra aver avuto ripercussioni sulla campagna vaccinale: infatti, il giudizio del Commissario all’Emergenza, Generale Francesco Paolo, esternato a margine della visita a un centro vaccinale a Matera, ...

