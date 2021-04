Covid Emilia Romagna, oggi 1.140 contagi e 13 morti: bollettino 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 1.140 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. I guariti sono stati 3.060 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi: Bologna a 234, Modena a 182 e Reggio Emilia a 163. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 1.140 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 23. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13. I guariti sono stati 3.060 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi: Bologna a 234, Modena a 182 e Reggioa 163. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RegioneER : Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus in Emilia-Romagna anche i NON RESIDENTI possono vaccinarsi con l'apposita piattaforma onlin… - ComuneFormigine : RT @RegioneER: #Vaccinazioni anti-#Covid, in #EmiliaRomagna lunedì 26 aprile via alle prenotazioni per i cittadini dai 65 ai 69 anni. Tutte… - TassoneMT : RT @Azzurraurra: Sto seguendo il processo di riqualificazione di un amico disoccupato in Sicilia causa Covid. Ora, per un corso OSS in Friu… - PRCPadova : RT @Azzurraurra: Sto seguendo il processo di riqualificazione di un amico disoccupato in Sicilia causa Covid. Ora, per un corso OSS in Friu… -