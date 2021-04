Covid | dopo la vaccinazione la protezione contro il virus potrebbe durare anche un anno

Advertising

poliziadistato : Al posto del vaccino anti #covid avrebbe iniettato ai pazienti una semplice fiala di soluzione fisiologica. Medico… - FontanaPres : Ottima notizia! Useremo subito il nuovo test per lo screening anti-Covid nelle scuole. Dopo mesi di insistenza si… - rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - Original_LF : RT @Bluefidel47: Vaccino Covid e Cancro Durante la ricerca sui vaccini a mRNA, gli animali da laboratorio hanno sviluppato cancro e malatt… - ItGianlu : RT @Bluefidel47: Vaccino Covid e Cancro Durante la ricerca sui vaccini a mRNA, gli animali da laboratorio hanno sviluppato cancro e malatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dopo

Agenzia ANSA

Assenza dal lavoro- 19: lavoratori positivi senza sintomi I dipendenti che risultano positivi al- 19 possono tornare al lavoroun isolamento di almeno dieci giorni dalla positività.Restano le preoccupazioni per l'aumento dei casi di- 19 in India e in molti altri Paesi. Il ... Bene anche l'attivita' economica nazionale, tornata in espansione a marzo,aver registrato, a ...Una notizia che ha suscitato clamore, quando lunedì la Regione ha annunciato l’avvenuto sequenziamento nel laboratorio di Candiolo. Spiegando che «il soggetto, un cinquantenne del distretto sanitario ...La donna di 103 anni è spirata nella Rsa di Castelmassa, i familiari: "Nessuno ci aveva detto che aveva contratto la terribile malattia" ...