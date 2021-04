Covid, da lunedì l'Italia si colora di giallo. In rosso solo la Sardegna (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Italia torna a colorarsi di giallo, mentre l'epidemia rallenta ancora, e per il quarto monitoraggio consecutivo risultano in discesa l'indice di contagio Rt e l'incidenza. In questo scenario, solo la Sardegna continuerà a mantenere le massime restrizioni, con Valle d'Aosta in bilico tra rosso e arancione e Puglia in miglioramento: potrebbe diventare arancione, raggiungendo così Calabria, Sicilia e Basilicata. Tutte le altre regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si sveglieranno lunedì 26 aprile in zona gialla. Come di consueto è attesa per il pomeriggio la riunione della cabina di Regia per l'analisi dei dati del monitoraggio settimanale, sulla base dei quali il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze I dati del monitoraggio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) L'torna arsi di, mentre l'epidemia rallenta ancora, e per il quarto monitoraggio consecutivo risultano in discesa l'indice di contagio Rt e l'incidenza. In questo scenario,lacontinuerà a mantenere le massime restrizioni, con Valle d'Aosta in bilico trae arancione e Puglia in miglioramento: potrebbe diventare arancione, raggiungendo così Calabria, Sicilia e Basilicata. Tutte le altre regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si sveglieranno26 aprile in zona gialla. Come di consueto è attesa per il pomeriggio la riunione della cabina di Regia per l'analisi dei dati del monitoraggio settimanale, sulla base dei quali il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze I dati del monitoraggio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Provincia di Bolzano lunedì riaprirà i locali interni dei ristoranti. Avrà accesso solo chi ha un test negativo… - reportrai3 : #SigfridoRanucci ospite di @MaxGramel a @LeParoleRai3 partecipa alla sfida enigmistica di @RVecchioni e mostra una… - greenMe_it : Il Lazio è in zona gialla da lunedì 26 aprile, arriva l’ufficialità dal presidente Zingaretti - TV7Benevento : **Covid: Fontana, 'da lunedì Lombardia in zona gialla, aspettiamo ufficialità'**... - infoitinterno : Covid, in Liguria ancora in calo positivi e ricoverati. Toti: 'Da lunedì Liguria in zona gialla' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì 'Una resta rossa e un'altra a rischio'. Covid, come cambiano i colori delle regioni dal 26 aprile Sicuro il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: 'Da lunedì prossimo, 26 aprile, anche l'Emilia - Romagna diventerà finalmente gialla. Si esprimerà il Comitato tecnico scientifico sulla ...

MILANO. TAMPONI COVID - 19: APRE IL DRIVE THROUGH A ROMOLO ... da lunedì 26 aprile si passerà da 8 a 12 linee vaccinali a disposizione dei cittadini." Con c.a. ...2020 l'Hub di Trenno converte così le linee tamponi in linee per le vaccinazioni anti Covid. Il Drive ...

COVID: da Lunedì 26 i nuovi COLORI, ci sono tante REGIONI CANDIDATE alla ZONA GIALLA. I Dettagli iLMeteo.it Sicuro il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: 'Daprossimo, 26 aprile, anche l'Emilia - Romagna diventerà finalmente gialla. Si esprimerà il Comitato tecnico scientifico sulla ...... da26 aprile si passerà da 8 a 12 linee vaccinali a disposizione dei cittadini." Con c.a. ...2020 l'Hub di Trenno converte così le linee tamponi in linee per le vaccinazioni anti. Il Drive ...