Covid – Cura domiciliare, incontro con Bassetti e Remuzzi (Di venerdì 23 aprile 2021) – Questa mattina il Comitato Cura domiciliare Covid 19 ha incontrato il professor Matteo Bassetti (foto in alto), infettivologo Presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA), e il professor Giuseppe Remuzzi (foto sotto), direttore dell’Istituto Mario Negri. Un appuntamento calendarizzato da Agenas, per discutere delle terapie domiciliari e della possibilità di lavorare insieme un nuovo protocollo nazionale che tenga conto delle esperienze sul campo dei medici del gruppo. Il professor Luigi Cavanna e il dottor Andrea Mangiagalli, supportati dall’avvocato Erich Grimaldi, avvocato e presidente del Comitato e dalla portavoce Valentina Rigano, hanno rappresentato l’importanza del lavoro degli oltre mille medici sul territorio, in un anno di battaglia al Covid, la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) – Questa mattina il Comitato19 ha incontrato il professor Matteo(foto in alto), infettivologo Presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA), e il professor Giuseppe(foto sotto), direttore dell’Istituto Mario Negri. Un appuntamento calendarizzato da Agenas, per discutere delle terapie domiciliari e della possibilità di lavorare insieme un nuovo protocollo nazionale che tenga conto delle esperienze sul campo dei medici del gruppo. Il professor Luigi Cavanna e il dottor Andrea Mangiagalli, supportati dall’avvocato Erich Grimaldi, avvocato e presidente del Comitato e dalla portavoce Valentina Rigano, hanno rappresentato l’importanza del lavoro degli oltre mille medici sul territorio, in un anno di battaglia al, la ...

