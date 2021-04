Covid: Crisanti,coppia turisti cinesi 'pazienti zero' di Vo' (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ceppo virale circolante a Vo' a inizio pandemia è identico a quello di due turisti cinesi. L'università di Padova guidata da Andrea Crisanti ha scoperto i pazienti zero del Veneto. Proprio a Vo' ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ceppo virale circolante a Vo' a inizio pandemia è identico a quello di due. L'università di Padova guidata da Andreaha scoperto idel Veneto. Proprio a Vo' ...

Advertising

RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: non si vaccina in presenza di trasmissione perché si esercita una press… - RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: orario inizio #coprifuoco alle 22 o alle 23 ha impatto bassissimo sugli… - La7tv : #piazzapulita Covid, Andrea Crisanti: 'Abbiamo una protezione del 14% della popolazione, che è 3 volte inferiore a… - ierogamos : @MatteoBandit2 @amArizona13 @adolar41744618 Ieri dovevi sentire Crisanti. Non sono un' ipocondriaca, ma ieri senten… - PaoloFicarra : RT @Miti_Vigliero: Covid: Crisanti,coppia turisti cinesi 'pazienti zero' di Vo' Studio dell'Università di Padova, il ceppo virale è lo ste… -