Covid: Capua, 'spero si rompa soffitto di cristallo e si riconosca leadership scientifica donne' (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Credo, e spero, che le donne riescano a sfruttare questo momento per essere riconosciute anche nella loro capacità di leadership scientifica, nella creatività e nel talento. Forse il Covid ci aiuterà a rompere quel soffitto di cristallo contro cui ancora tante di noi continuano ancora a battere la testa". Lo ha detto Ilaria Capua, direttrice dell'One health center of excellence dell'università della Florida, intervenendo, in ologramma, alla celebration conference di #STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano. "Finalmente -afferma la virologa- si parla di donne nei laboratori; sono loro il vero tessuto che respira, lavora e si interroga all'interno dei laboratori. E i laboratori vanno avanti perché ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Credo, e, che leriescano a sfruttare questo momento per essere riconosciute anche nella loro capacità di, nella creatività e nel talento. Forse ilci aiuterà a rompere queldicontro cui ancora tante di noi continuano ancora a battere la testa". Lo ha detto Ilaria, direttrice dell'One health center of excellence dell'università della Florida, intervenendo, in ologramma, alla celebration conference di #STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano. "Finalmente -afferma la virologa- si parla dinei laboratori; sono loro il vero tessuto che respira, lavora e si interroga all'interno dei laboratori. E i laboratori vanno avanti perché ci ...

Advertising

cbergy69 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - stellaluminosa6 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - FligndHollander : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - stefaniabenemio : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - laruz14 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… -