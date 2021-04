Covid Campania, oggi 1.970 contagi e 49 morti: bollettino 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 1.970 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 49 morti di cui 22 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 19.653 tamponi molecolari. I guariti da ieri sono stati 1.913. Da inizio pandemia nella Regione ci sono state 6.144 vittime. I ricoverati in terapia intensiva Covid sono 146, mentre sono 1.513 i pazienti Covid nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 1.970 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 23. Nella tabella si fa riferimento ad altri 49di cui 22 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 19.653 tamponi molecolari. I guariti da ieri sono stati 1.913. Da inizio pandemia nella Regione ci sono state 6.144 vittime. I ricoverati in terapia intensivasono 146, mentre sono 1.513 i pazientinei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - fanpage : In Campania via ai vaccini senza prenotazione nelle 'giornate libere' - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - ErnestoRocco1 : Covid: indice contagi in #Campania al 10% #Coronavirus - italiaserait : Covid Campania, oggi 1.970 contagi e 49 morti: bollettino 23 aprile -