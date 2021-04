Covid Campania | oggi 1 970 contagi e 49 morti | bollettino 23 aprile

Advertising

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, l'indice di positività aumenta se pure ... Veneto Sono 1.035 i nuovi contagie 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo ...Vincenzo De Luca, presidente della, interviene così nel dibattito sulla Superlega. Il ... Il Napoli non partì per Torino per 2 casinella rosa. Tra un ricorso e l'altro, la partita è ...(La Repubblica) Il bollettino sui posti letto dà oggi 143 terapie intensive occupate e per le degenze Covid sono occupati 1.541 posti letto. Oggi in Campania i tamponi positivi sono 1.912 dei 20.078 ...17:34:05 Dal 26 aprile le prime aperture che sanno di pannicello caldo dal momento che sono estremamente limitate e, di certo, non sono sufficienti a garantire la ripartenza di settori penalizzati ...