Covid Campania | altro che zona gialla | i valori sono quasi da rossa

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - SkyTG24 : Covid Campania, 1.912 nuovi casi su 20.078 test molecolari. DIRETTA - maurquie : COVID-19, il bollettino ordinario dell'Unità di Crisi della Regione Campania - infoitinterno : Covid-19. Bollettino odierno delle vaccinazioni effettuate in Campania - salernonotizie : Covid, in Campania 1.912 casi su 20.078 tamponi e 26 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

...destinati ai comuni alle prese con la crisi economica derivante dall'emergenza pandemica da- ... Lazio e Veneto, mentre per la solidarietà alimentare, sono Lombardia,e Sicilia. Clicca ...Insono 143 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. PIEMONTE - Sono 1.464 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 22 ...Licenza creative commons contrassegnata per essere riutilizzata. La Campania è una delle Regioni più colpita dalla seconda e terza ondata di Coronavirus. Il numero dei nuovi contagi è ormai stabile da ...La Lombardia è la regione italiana con più casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (2.509). Seguono, sopra quota mille, nell’ordine, Campania (1.912), Puglia (1.895), Piemonte (1.646), Sicilia ...