Covid, Burioni: «Tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci, io e Zangrillo avevamo ragione» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il virologo Roberto Burioni “esulta” su Twitter e fa sapere che una delle sue intuizioni riguardo l’uso dei dispositivi di sicurezza contro il Coronavirus – cioè le mascherine – era corretta. «Anche l’Ecdc, (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr) finalmente ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci», scrive oggi, 23 aprile, in un tweet il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. E aggiunge: «Io e Zangrillo l’avevamo capito con un certo anticipo e ci hanno pure criticato». A corredo del messaggio, una foto di qualche settimana fa che lo ritrae senza mascherina con il collega del San Raffaele, anche lui vaccinato come ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Il virologo Roberto“esulta” su Twitter e fa sapere che una delle sue intuizioni riguardo l’uso dei dispositivi di sicurezza contro il Coronavirus – cioè le mascherine – era corretta. «Anche l’Ecdc, (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr) finalmente ci dice che tra», scrive oggi, 23 aprile, in un tweet il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. E aggiunge: «Io el’capito con un certo anticipo e ci hanno pure criticato». A corredo del messaggio, una foto di qualche settimana fa che lo ritraecon il collega del San Raffaele, anche lui vaccinato come ...

