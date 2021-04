Covid | Banfi | ‘nonni vaccinati diano segnale | tutti al cinema dal 26 aprile’**

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Quello di tornare aldal 26 aprile è unforte che bisogna dare: quello del nonno che, vaccinato, torna in sala per dare undi ripartenza. Io non solo ci andrò, io scapperò a vedere un film, non vedo proprio l’ora di tornare al, e faccio un appello a”. A dirlo all’Adnkronos è Lino, che, in vista della riapertura delle saletografiche a partire dal 26 aprile nel nostro paese, ci tiene ad esortare i suoi coetanei ad andare al, potendolo fare in tre importanti vesti: quella di ‘nonno’ più famoso d’Italia, quella di attore popolare ed amato da tutte le generazioni e quella di vaccinato. E sulle nuove generazioni “è importante che noi anziani facciamo un appello anche ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Banfi

Metro

... tra gli altri, da Guido Calza, Camillo Pen­nati, Elisa, Francesco Bruno, Margherita Crepax, ... con modalità che saranno definite nel rispetto delle norme sull'emergenza sanitaria- 19). In ...... tra loro anche Renato Zero , Antonello Venditti , Gina Lollobrigida, Linoe tanti, ...ai fan dei social di seguire il loro esempio e sottoporsi non appena possibile al vaccino anti -per ...26 aprile 2021: Il Teatro Comunale di Vicenza riapre al pubblico. Il momento tanto atteso è arrivato: lunedì 26 aprile 2021 i Teatri possono finalmente riaprire! La notizia dell ...Esattamente come previsto dal piano vaccinale presentato da Regione Lombardia lo scorso primo aprile: per questa fascia di età dunque il via libera alle prenotazioni non è stato anticipato di giorni c ...