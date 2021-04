Covid, Asl Caserta: finita vaccinazione over80, ma in 4500 non si sono mai iscritti alla piattaforma (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Abbiamo ormai finito di vaccinare gli over 80 che si sono iscritti sulla piattaforma regionale, ma ve sono 4500 da noi censiti che non si sono iscritti, forse perché sono soli e non sono in grado di farlo. Questa è una delle maggiori criticità che sta incontrando la campagna vaccinale, insieme alla rinuncia ad Astrazeneca, che per gli under 60 si aggira sul 30-35%”. Lo ha affermato Michele Tari, dirigente dell’Asl di Caserta responsabile della campagna vaccinale, nel corso di un incontro tenuto questa mattina alla caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi e, dal primo marzo scorso, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo ormai finito di vaccinare gli over 80 che sisullaregionale, ma veda noi censiti che non si, forse perchésoli e nonin grado di farlo. Questa è una delle maggiori criticità che sta incontrando la campagna vaccinale, insiemerinuncia ad Astrazeneca, che per gli under 60 si aggira sul 30-35%”. Lo ha affermato Michele Tari, dirigente dell’Asl diresponsabile della campagna vaccinale, nel corso di un incontro tenuto questa mattinacaserma Ferrari Orsi di, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi e, dal primo marzo scorso, ...

