Covid - 19 | Von der Leyen | 70% adulti vaccinati già a luglio in Ue

...inserimento nella filiera dei vaccinibasati sull'avanzata tecnologia Rna. La preferenza espressa per questo tipo di vaccini dalla presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula......8 miliardi di dosi per il 2021 - 2023 del vaccino- 19 . Visitando lo stabilimento delle Fiandre,der Leyen si è prodotta in una serie di elogi per il siero BioNTech , che 'è stato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 apr - Von der Leyen ritiene che la Ue abbia registrato nell'ultimo periodo una svolta nelle vaccinazioni, che stanno 'accelerando' ed e' diventata ..."Con l'enorme sforzo di BioNtech-Pfizer e l'accelerazione delle consegne dei vaccini, sono ora fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta nell'unione ...