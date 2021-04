Covid-19, superato il milione di vaccinati con prima dose in Campania (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione ha reso noti i dati aggiornati sulle vaccinazioni alle ore 12, quando, in Campania, è stata superata la soglia del milione di persone vaccinate almeno con la prima dose. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.047.202 cittadini. Di questi 403.097 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.450.299. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione ha reso noti i dati aggiornati sulle vaccinazioni alle ore 12, quando, in, è stata superata la soglia deldi persone vaccinate almeno con la. Complessivamente sono staticon la1.047.202 cittadini. Di questi 403.097 hanno ricevuto la seconda. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.450.299. L'articolo proviene da Ante24.it.

