Covid-19 | il bollettino aggiornato sui dati della Campania

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.970 i nuovi positivi al-19 registrati innelle ultime 24 ore. A renderlo noto è ildiramato dall’Unità di CrisiRegione in cui sono riportati anche 49 decessi e 1.913 guariti. Di seguito il report dettagliato con iaggiornati alle ore 23.59 di ieri: Positivi del giorno: 1.970 (*) di cui Asintomatici: 1.283 (*) Sintomatici: 687 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 19.653 Tamponi antigenici del giorno: 6.686 ?Deceduti: 49 (**)? Totale deceduti: 6.144 Guariti: 1.913 Totale guariti: 281.092 ** 27 deceduti nelle ultime 48 ore, 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia ...

AOSTA – Nel bollettino regionale dell'Unità di crisi, emesso oggi, 23 aprile, risultano 45 nuovi casi di positività al Covid-19 e 163 persone sottoposte a tampone. Si registra, però, anche un'altra ...
Ecco il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a venerdì 23 aprile 2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica per quel che concerne il ...