Covid, 14.761 nuovi casi e 342 morti. Rezza: “Con il vaccino CureVac siamo in dirittura d’arrivo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 14.761 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati nelle ultime 24 ore altri 342 morti che portano il totale a 118.699 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Sono in lieve calo, dunque, contagi e decessi rispetto alla giornata di ieri. Eseguiti 315.700 tamponi, il tasso di positività è al 4,6%. “siamo in una situazione che va migliorando ma siamo ancora nell’epidemia”, ha detto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero. Il numero delle rianimazioni scende, comunque, per la prima volta da oltre un mese, sotto 3.000. Covid, Rezza: “In dirittura d’arrivo i dati del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 14.761 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati nelle ultime 24 ore altri 342che portano il totale a 118.699 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Sono in lieve calo, dunque, contagi e decessi rispetto alla giornata di ieri. Eseguiti 315.700 tamponi, il tasso di positività è al 4,6%. “in una situazione che va migliorando maancora nell’epidemia”, ha detto Gianni, direttore della prevenzione del ministero. Il numero delle rianimazioni scende, comunque, per la prima volta da oltre un mese, sotto 3.000.: “Ini dati del ...

