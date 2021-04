Covid, 14.761 casi nelle ultime 24 ore. 342 decessi (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 14.761 i casi di sars - cov - 2 registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 342 i decessi.21.069 i guariti. Continua a scendere il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 14.761 idi sars - cov - 2 registrati24 ore secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 342 i.21.069 i guariti. Continua a scendere il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - Tino44588447 : In Italia 14.761 nuovi casi e 342 decessi - Agenzia_Ansa : Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - ERivetta : RT @EmilioBerettaF1: Ultim'ora 17.53 Covid, 14.761 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 342 morti - zazoomblog : Covid Italia bollettino oggi 23 aprile: 14.761 nuovi casi e 342 morti. Contagi: Lombardia (2.304) Campania (1.970)… -