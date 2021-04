Cottarelli: «Il libero mercato nel calcio non funziona. Se pensi che sia un’azienda normale vai a sbattere» (Di venerdì 23 aprile 2021) La Stampa intervista l’economista Carlo Cottarelli, ex direttore esecutivo del board del Fondo Monetario Internazionale. Il tema è quello della Superlega. «La nobiltà per diritto di nascita al posto del merito. Volevano riportarci a prima della Rivoluzione francese, ma hanno fatto male i calcoli, perché i tifosi, che poi sono i loro clienti, vogliono altro. Il libero mercato nel calcio non funziona». Definisce il progetto SuperLega «Un atto arrogante da parte di club che pensavano di controllare il calcio a loro piacimento, senza fare nessuna altra considerazione. Né emozionale, né culturale. E direi nemmeno economica: la reazione popolare che si è scatenata ci dice che a non volere quel prodotto è prima di tutti chi avrebbe poi dovuto acquistarlo. Se cent’anni fa avessimo fatto la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) La Stampa intervista l’economista Carlo, ex direttore esecutivo del board del Fondo Monetario Internazionale. Il tema è quello della Superlega. «La nobiltà per diritto di nascita al posto del merito. Volevano riportarci a prima della Rivoluzione francese, ma hanno fatto male i calcoli, perché i tifosi, che poi sono i loro clienti, vogliono altro. Ilnelnon». Definisce il progetto SuperLega «Un atto arrogante da parte di club che pensavano di controllare ila loro piacimento, senza fare nessuna altra considerazione. Né emozionale, né culturale. E direi nemmeno economica: la reazione popolare che si è scatenata ci dice che a non volere quel prodotto è prima di tutti chi avrebbe poi dovuto acquistarlo. Se cent’anni fa avessimo fatto la ...

Advertising

zazoomblog : Cottarelli: «Il libero mercato nel calcio non funziona. Se pensi che sia un’azienda normale vai a sbattere» -… - napolista : #Cottarelli: «Il libero mercato nel calcio non funziona. Se pensi che sia un’azienda normale vai a sbattere» A La S… - fede_gratton : - dalbertiv : Cottarelli: “Il libero mercato non regge, al calcio serve un tetto salariale” - LaStampa : Cottarelli: “Il libero mercato non regge, al calcio serve un tetto salariale” -