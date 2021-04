Cosmetica | il trend “Safe beauty” come motore della ripresa

(Di venerdì 23 aprile 2021) È un settore cosmetico in grande evoluzione quello post-pandemia. A trainare ladel mercato sarà la, uninnovativo in cui salute e bellezza sono strettamente connesse. Un consumatore sempre più attento a salute e bellezza conIl settore durante la pandemia ha incontrato sicuramente non poche difficoltà. Ad oggi si riscontra una contrazione dei consumi -12,8% rispetto al 2019, con un calo del 9,6% sul mercato interno e del 16,5% sulle esportazioni (fonteItalia). Ma a trainare ladel mercato non c’è dubbio che sarà il, che mixa in un connubio perfetto l’interesse per la salute e la bellezza. I ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cosmetica trend

Grazia.it

E' quanto rilevaItalia nei valori preconsuntivi sul 2020. Il fenomeno si innesta in una ... Continua ilnegativo dei consumi di prodotti per la cellulite ( - 8,1% con 58 milioni di euro)...Ungià emerso dall'ultima indagine congiunturale diItalia, per un giro d'affari di 925 milioni di euro. Sono sempre più attenti alle tematiche green i brand di alta gamma: Dior, ad ...La pandemia, poi, ha visto incrementare le vendite online in tutto il mondo, e il trend è in continua crescita: l’e-commerce è cresciuto del 42% rispetto all’anno precedente e durante il lockdown il ...Su questo trend si è lanciata Layla Cosmetics con una collezione di smalti gel polish nata in collaborazione con Fedez, caratterizzato come gender-free e d’appeal soprattutto per i più giovani. Noon ...