Cosenza, 'furbetti cartellino': migliaia di ore pagate ma non lavorate in azienda Calabria Verde (Di venerdì 23 aprile 2021) Circa 3.800 ore di servizio non prestato, ma retribuito, per un controvalore di circa 70.000 euro. Scoperto un altro gruppo di "furbetti del cartellino" in provincia di Cosenza. L'operazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza furbetti Cosenza, 'furbetti cartellino': migliaia di ore pagate ma non lavorate in azienda Calabria Verde Circa 3.800 ore di servizio non prestato, ma retribuito, per un controvalore di circa 70.000 euro. Scoperto un altro gruppo di "furbetti del cartellino" in provincia di Cosenza. L'operazione dei carabinieri denominata Hall Pass, partita da una serie di accertamenti effettuati d'iniziativa nel 2018 nei cantieri in diverse ...

