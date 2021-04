"Cosa hai detto?". Come si rivolge a Flavio Insinna, sconcertante: la concorrente derisa da tutto lo studio (Di venerdì 23 aprile 2021) Attimi di sconcerto a L'Eredità, il programma di Flavio Insinna in onda su Rai 1, il quiz pre-serale campione di ascolti. La puntata è quella di ieri sera, giovedì 22 aprile. Ed ecco che tra i concorrenti c'è una ragazza, Giulia, che si cimenta subito con il gioco degli abbinamenti, uno dei grandi classici della trasmissione. Ma è quando incappa nel primo errore che accade qualCosa di particolare. La giovane, visibilmente emozionata, infatti si rivolge ad Insinna affermando: "Mi scusi...". E il conduttore sgrana gli occhi, resta muto per qualche secondo, dunque a sua volta chiede a Giulia: "Ma mi hai dato del lei?". Attimi di incredulità, insomma, dunque risate in tutto lo studio. Anche le due "prof", sul loro sgabello, ridono. A quel punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Attimi di sconcerto a L'Eredità, il programma diin onda su Rai 1, il quiz pre-serale campione di ascolti. La puntata è quella di ieri sera, giovedì 22 aprile. Ed ecco che tra i concorrenti c'è una ragazza, Giulia, che si cimenta subito con il gioco degli abbinamenti, uno dei grandi classici della trasmissione. Ma è quando incappa nel primo errore che accade qualdi particolare. La giovane, visibilmente emozionata, infatti siadaffermando: "Mi scusi...". E il conduttore sgrana gli occhi, resta muto per qualche secondo, dunque a sua volta chiede a Giulia: "Ma mi hai dato del lei?". Attimi di incredulità, insomma, dunque risate inlo. Anche le due "prof", sul loro sgabello, ridono. A quel punto ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hai Pistocchi lascia Mediaset: "La Juve? Dico sempre quello che penso, poi sono stato emarginato" Su Twitter è spesso tagliente sul Club di Caressa: cosa ne pensa? "È un programma interessante che ... Quando fai calcio in tv hai due possibilità. O fai come facevamo noi a Mediaset - è successo fino a ...

Daniela ha un cancro, la madre biologica rifiuta l'aiuto: 'Comportamento disumano, basta un prelievo anonimo' 'Mi chiedo come tu ti addormenti la sera, come fai a vivere sapendo che hai negato senza possibilità di ripensamento la cosa che ti è stata chiesta: un prelievo di sangue in totale anonimato'. 'Tre ...

Alicante Open: Oggi i quarti di finale Corriere dello Sport.it Tommaso Zorzi è rimasto senza vestiti: "Ho solo una maglia del Napoli!" (VIDEO) Ecco questa cosa io non l'ho fatta e tutti i miei vestiti sono negli scatoli. E niente sto girando con la divisa del Napoli!", ha simpaticamente riferito Tommaso Zorzi che dopo l'esperienza al Grande ...

Migranti, naufragio al largo della Libia: «Una strage, oltre 100 morti» Secondo quanto riferito dall'equipaggio della Ocean Viking, 130 persone erano a bordo di un gommone che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive e di cui si sono perse le tracce a ...

