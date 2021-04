Cosa c’è (e cosa manca) nel Pnrr appena sfornato. L’analisi di Scandizzo (Di venerdì 23 aprile 2021) Scrive Mario Draghi nella premessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), domani alle 10 sul tavolo del Consiglio dei ministri. Questo piano “è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente e clima, idrogeno, automotive; filiera della salute. L’Italia deve combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza. Il governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale”. Non manca certo l’ottimismo nelle 319 pagine che vanno a comporre il Recovery Plan targato Mario Draghi. Lo dice anche un dato: secondo i calcoli del governo i 209 miliardi concessi dall’Europa e da incardinare sugli ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Scrive Mario Draghi nella premessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (), domani alle 10 sul tavolo del Consiglio dei ministri. Questo piano “è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il governo intende aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente e clima, idrogeno, automotive; filiera della salute. L’Italia deve combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza. Il governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale”. Noncerto l’ottimismo nelle 319 pagine che vanno a comporre il Recovery Plan targato Mario Draghi. Lo dice anche un dato: secondo i calcoli del governo i 209 miliardi concessi dall’Europa e da incardinare sugli ...

Advertising

marmaz : A Milano succede una cosa strana: togli le auto dalle piazze e le piazze si riempiono di persone. Qui c'era un parc… - stebellentani : La cosa preoccupante é che secondo me quel 40% di italiani (uno più, uno meno) sarebbe stato favorevole al coprifuo… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - _CuorediVento : @Daniele91Nap E cosa c' entra con il mio tweet??!!?????? - enricoI00 : @dalbertocarlos_ @EmanueleDolce Non c’è problema tranquillo, alla fine è la stessa cosa che fanno in tanti altri -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è 730, cosa c’è di nuovo? Detrazioni con limite di reddito, niente sgravi con pagamenti in contante Corriere della Sera