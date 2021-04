Corte Suprema Usa | libertà di culto al servizio degli ultraconservatori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quasi tutte le sessioni dellaprevedono almeno un caso sulladi, e quella corrente non fa eccezione. Ma, se dover appianare controversie in materia è relativamente comune, ad essere cambiata è la posizione che laha assunto negli anni, intavolando un’interessante riflessione sul rapporto tra Stato e Chiesa. Dal 1990 lasi era attenuta al cosiddetto “principio della legge neutrale di applicabilità generale”, dopo essersi trovata a stabilire se i Nativi Americani potessero consumare peyote nelle loro cerimonie religiose. Concluse di no, trattandosi di un allucinogeno illegale. Il giudice Scalia scrisse che “le credenze religiose di un individuo non lo esonerano dal rispettare una legge valida che proibisce una condotta che lo Stato è libero di ...