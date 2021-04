CorSport | Insigne straordinario | il vero uomo Champions del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il Corriere dello Sport celebra Lorenzoe la partita di ieri contro la Lazio. “Lorenzovola e fa volare il: per cominciare il capolavoro del 3-0, una bellezza e una delizia che per un attimo cancella il 24 dietro la maglia e lo sostituisce con il numero 10; per finire il rigore pesantissimo dell’1-0”. E tra i due gol non c’è paragone. “Lorenzo, insomma, ha fatto bum-bum: il primo jab e poi il colpo del ko. Che però stride come concetto al cospetto della delicatezza, della bellezza pura e grande di un destro disegnato nel cielo del Maradona. Alla Diego, verrebbe da dire, senza per forza scomodare gli dei del calcio”. Una prestazione straordinaria che corona una stagione intera positiva, per il capitano. “, c’è poco da aggiungere. Il...