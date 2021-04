Corriere: undici club di Serie A pronti a fare causa ad Agnelli per la Superlega (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’affaire Superlega, circa la metà dei club di Serie A starebbero valutando di fare causa al presidente della Juve, Andrea Agnelli, promotore, insieme a Florentino Perez, del progetto. “Nuvoloni neri all’orizzonte anche per Andrea Agnelli nei confronti del quale sarebbero 11 i club (trainati dalla Roma, assistita dallo Studio Gop) che stanno meditando di far causa per danni al presidente juventino. Stanno valutando la mossa il Cagliari, il Genoa, il Toro, il Sassuolo, il Bologna e la Samp. Noti i motivi: il manager bianconero da un lato trattava, per nome e per conto delle 20 società, con i fondi come capofila del comitato incaricato per i colloqui; dall’altro orchestrava con Perez l’avvio della Superlega. Il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’affaire, circa la metà deidiA starebbero valutando dial presidente della Juve, Andrea, promotore, insieme a Florentino Perez, del progetto. “Nuvoloni neri all’orizzonte anche per Andreanei confronti del quale sarebbero 11 i(trainati dalla Roma, assistita dallo Studio Gop) che stanno meditando di farper danni al presidente juventino. Stanno valutando la mossa il Cagliari, il Genoa, il Toro, il Sassuolo, il Bologna e la Samp. Noti i motivi: il manager bianconero da un lato trattava, per nome e per conto delle 20 società, con i fondi come capofila del comitato incaricato per i colloqui; dall’altro orchestrava con Perez l’avvio della. Il ...

