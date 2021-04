Coronavirus Sicilia, il bollettino del 23 aprile 2021: 930 nuovi casi e boom di guariti. La situazione a Palermo (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 930 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.886 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 23 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende ancora al 3,5%. Sono invece 24 le vittime nelle ultime 24 ore, boom di guariti con 1.250 persone che hanno ufficialmente superato l'infezione e numero di attuali positivi che torna a calare. In calo anche il numero di pazienti ricoverati: 1.232 quelli presenti ad oggi nei reparti Covid nei nosocomi Siciliani, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 177 ricoverati.Cataniaè ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 930 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 26.886 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 23. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende ancora al 3,5%. Sono invece 24 le vittime nelle ultime 24 ore,dicon 1.250 persone che hanno ufficialmente superato l'infezione e numero di attuali positivi che torna a calare. In calo anche il numero di pazienti ricoverati: 1.232 quelli presenti ad oggi nei reparti Covid nei nosocomini, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 177 ricoverati.Cataniaè ...

