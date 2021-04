Coronavirus: ordinanza di Musumeci, altre due nuove “zone rosse” in Sicilia (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus: Musumeci ha istituito due nuove “zone rosse” a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina nell’Ennese Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha istituito due nuove “zone rosse” a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina, nell’Ennese. L’efficacia del provvedimento inizierà sabato 24 per terminare mercoledì 5 maggio. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)ha istituito due” a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina nell’Ennese Il presidente della Regionena, Nelloha istituito due” a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina, nell’Ennese. L’efficacia del provvedimento inizierà sabato 24 per terminare mercoledì 5 maggio. L'articolo proviene da City Roma News.

