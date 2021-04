Coronavirus, la Toscana torna in zona gialla: pronta l'ordinanza del ministro. Le nuove regole (Di venerdì 23 aprile 2021) A confermare il ritorno in questa fascia di colore anche il presidente Eugenio Giani: ecco cosa si potrà fare da lunedì 26 Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 23 aprile 2021) A confermare il ritorno in questa fascia di colore anche il presidente Eugenio Giani: ecco cosa si potrà fare da lunedì 26

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #23aprile ?? 1.003 nuovi casi ?? 26.049 tamponi eseguiti ?? 1.757 ricoverati (-24 da ier… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dalle 16 di oggi #23aprile aperte le prenotazioni dei #vaccini per #over70. Disponibili 11mil… - corgi_lover : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dalle 16 di oggi #23aprile aperte le prenotazioni dei #vaccini per #over70. Disponibili 11mila do… - losservcom : Dopo tante incertezze arriva l'annuncio tanto sperato - iltirreno : +++Coronavirus, la Toscana torna in zona gialla: pronta l'ordinanza del ministro. Le nuove regole -… -