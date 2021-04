Coronavirus, la Calabria va per conto suo: il Commissario Longo vaccina tutti i dipendenti regionali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Commissario straordinario Guido Longo, nominato a fine novembre dopo che la Regione era stata travolta da mesi di intoppi e scandali, avrebbe autorizzato a i dipendenti del dipartimento regionale alla Salute a farsi vaccinare. Una decisione che va contro la disposizione del generale Figliuolo che ha chiesto di privilegiare le somministrazioni per fasce d’età. Secondo Fanpage, dopo le proteste da parte degli altri dipendenti della Regione Calabria, Longo avrebbe concesso la vaccinazione anche a tutti i dipendenti degli altri dipartimenti. Al momento, il via libera riguarderebbe cinquanta dipendenti della sanità regionale. «tutti quelli che lavorano dentro la cittadella regionale ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilstraordinario Guido, nominato a fine novembre dopo che la Regione era stata travolta da mesi di intoppi e scandali, avrebbe autorizzato a idel dipartimento regionale alla Salute a farsire. Una decisione che va contro la disposizione del generale Figliuolo che ha chiesto di privilegiare le somministrazioni per fasce d’età. Secondo Fanpage, dopo le proteste da parte degli altridella Regioneavrebbe concesso lazione anche adegli altri dipartimenti. Al momento, il via libera riguarderebbe cinquantadella sanità regionale. «quelli che lavorano dentro la cittadella regionale ...

