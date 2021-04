Coronavirus Isole | scuole e vaccinazioni ad accesso libero | ecco le nuove ordinanze di De Luca

(Di venerdì 23 aprile 2021) I dirigenti scolastici dovranno limitare in caso di necessità le presenza al 50 per cento. Si estende a tutti i residenti e a chi lavora sullela campagna di immunizzazione

...3% degli addetti e il 17,2% nel Nord Est, il 21,5% al Centro e il 24,3% al Sud e nelle. E' un ... le informazioni fredde, soprattutto per chi non sa nulla del". "La comunicazione e le ......di età decrescenti destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle. ...Il Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal. La ...Un’ottima occasione, insomma, per viaggiare essendo certi di essere coperti dal vaccino contro il Coronavirus. In Italia è l’agenzia ... di vaccino a coloro che approderanno, così come le Isole ...“E’ dato mandato alle ASL NAPOLI 1 e NAPOLI 2 di organizzare, presso i centri vaccinali delle isole di Capri ... della vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID 19 adottate dal Ministero della ...