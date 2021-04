Coronavirus, India senza pace: ancora 330 mila contagi e oltre 2.200 morti. Usa verso il via libera a Johnson & Johnson (Di venerdì 23 aprile 2021) India EPA/DIVYAKANT SOLANKI Ospedali al collasso Continua a correre il contagio da Covid-19 in India. Oggi, 23 aprile, il Paese ha registrato un nuovo picco di casi, 332 mila in 24 ore, il bilancio più grave in 24 ore segnalato dall’inizio della pandemia a livello globale. Continua ad aumentare anche il bilancio giornaliero dei decessi, 2.263. Come per i contagi, anche in questo caso si tratta di un bilancio mai registrato prima in un solo giorno. April 23, 2021 Nel Paese il sistema sanitario è al collasso: gli ospedali e le cliniche private a New Delhi e Mumbai sono sovraffollati, i posti letto quasi esauriti e fuori dalle cliniche stazionano file interminabili di ambulanze auto, risciò e veicoli privati, con ammalati che le strutture spesso non sono in grado di accogliere. In diversi ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021)EPA/DIVYAKANT SOLANKI Ospedali al collasso Continua a correre ilo da Covid-19 in. Oggi, 23 aprile, il Paese ha registrato un nuovo picco di casi, 332in 24 ore, il bilancio più grave in 24 ore segnalato dall’inizio della pandemia a livello globale. Continua ad aumentare anche il bilancio giornaliero dei decessi, 2.263. Come per i, anche in questo caso si tratta di un bilancio mai registrato prima in un solo giorno. April 23, 2021 Nel Paese il sistema sanitario è al collasso: gli ospedali e le cliniche private a New Delhi e Mumbai sono sovraffollati, i posti letto quasi esauriti e fuori dalle cliniche stazionano file interminabili di ambulanze auto, risciò e veicoli privati, con ammalati che le strutture spesso non sono in grado di accogliere. In diversi ...

