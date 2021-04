Coronavirus, in Veneto 20 decessi nelle ultime 24 ore. Zaia: «Il decreto Covid? Servono modifiche» (Di venerdì 23 aprile 2021) In Veneto sono 1.035 i nuovi casi di positività al Coronavirus. I test effettuati sono 38mila, con un tasso di positività pari al 2,7%. Prosegue la discesa del totale dei ricoverati: oggi 1.615, 39 in meno rispetto a ieri. Di questi 1.338 (-37) sono ricoverati nei reparti ordinari, 227 (-2) nelle terapie intensive. Resta costante il numero dei decessi: 20 nelle ultime 24 ore (ieri erano 24) per un totale di 11.203 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. I cittadini attualmente positivi in isolamento sono 23.307. Il governatore Luca Zaia, in conferenza stampa, è tornato a criticare il nuovo decreto Covid. «Il decreto è stato approvato ma la speranza è l’ultima a morire e speriamo sia oggetto di un tagliando anche ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Insono 1.035 i nuovi casi di positività al. I test effettuati sono 38mila, con un tasso di positività pari al 2,7%. Prosegue la discesa del totale dei ricoverati: oggi 1.615, 39 in meno rispetto a ieri. Di questi 1.338 (-37) sono ricoverati nei reparti ordinari, 227 (-2)terapie intensive. Resta costante il numero dei: 2024 ore (ieri erano 24) per un totale di 11.203 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. I cittadini attualmente positivi in isolamento sono 23.307. Il governatore Luca, in conferenza stampa, è tornato a criticare il nuovo. «Ilè stato approvato ma la speranza è l’ultima a morire e speriamo sia oggetto di un tagliando anche ...

